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Spor

Real Madrid'den Ancelotti için devam kararı!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, teknik direktörü Carlo Ancelotti ile yoluna devam kararı aldı. Aktarılan bilgiye göre eflatun beyazlılar, tecrübeli teknik adam iki yıllık yeni sözleşme önerecek.

18 Kasım 2023 Cumartesi 18:29 - Güncelleme:
Real Madrid'den Ancelotti için devam kararı!
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LaLiga devi Real Madrid, İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti için yeni bir karar aldı.

Relevo'da yer alan habere göre; İspanyol devi, teknik direktörü Ancelotti'nin sözleşmesini uzatmak istiyor.

İKİ YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Habere göre; Madrid ekibi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek deneyimli çalıştırıcıya 2 yıllık yeni sözleşme teklif edecek.

BREZİLYA'DAN VAZGEÇİRECEK

Öte yandan başkan Florentino Perez'in Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak istediği için Real'den ayrılma düşüncesi bulunan Carlo'yu bu isteğinden vazgeçirmeye çalışacağı belirtildi.

RESMİ GÖRÜŞME BAŞLAYACAK

Real Madrid 64 yaşındaki teknik adam için resmi görüşmelere kısa süre içinde başlayacak.

Real'deki ikinci döneminde 134 maça çıkan Ancelotti, 94 galibiyet, 18 beraberlik ve 22 mağlubiyet yaşadı.

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