Real Madrid'den Arda Güler hamlesi!

İspanyol gazetesi Marca'ya göre Real Madrid'in transferde öncelik verdiği 3 yıldız isim var. Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler de bu listede yer alıyor. İşte haberin detayları...

ARDA GÜLER DE LİSTEDE

Jude Bellingham ve Joselu gibi önemli transferler yapan Real Madrid'de gelecek sezonun çalışmaları sürerken İspanyol devi, transfer listesine Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler'i de dahil etti.

FORVET VE SOL BEK HAMLESİ

Paris Saint Germain'den Kylian Mbappe'nin durumunu yakından takip eden eflatun beyazlıların, sol bek için de Bayern Münih'in yıldızı Alphonso Davies'i transfer etmek istiyor.

SERBEST KALMA MADDESİNE VURGU

Geleceğe yatırım olarak görülen Arda Güler için de hamle yapıldığının altı çizilirken, oyuncunun serbest kalma maddesi olan 17,5 milyon euroya da vurgu yapıldı.

YÖNETİM TUTMAK İSTİYOR

Fenerbahçe yönetiminin genç oyuncuyu bir sezon daha kadroda tutmak için yoğun mesai harcadığı biliniyor. Yapılan iki görüşmede henüz bir sonuca varılmadı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Süper Lig'de geçen sezon 35 maçta 6 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Arda Güler'in Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.