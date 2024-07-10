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Spor

Real Madrid'den Arda Güler kararı!

Real Madrid kulübü, sosyal medya hesabından Arda Güler paylaşımı yaptı. Paylaşımda alınan karar duyuruldu. Geçen yıl 24 numaralı formayı giyen genç yıldız, bu sene 15 numaralı formayı giyecek.

10 Temmuz 2024 Çarşamba 16:40 - Güncelleme:
Real Madrid'den Arda Güler kararı!
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Real Madrid, Arda Güler kararını duyurdu. Güler'in bu sezon 15 numaralı forma giyeceği açıklandı.

Açıklamada, forma numaralarında değişikliğe gidildiği belirtilerek diğer oyuncularla birlikte Arda Güler'in forma numarasına da yer verildi.

REAL MADRİD'DEN ARDA GÜLER KARARI!

Buna göre, şimdiye kadar 12 numaraya sahip olan Camavinga 6 numarayı giyecek. 15 numaralı forma giyen Valverde, yeni sezonda 8 numara giyecek.

Tchouameni'ni de 18 numaradan 14 numaralı formaya geçtiği bildirilirken geçen sezon 24 numara ile oynayan Arda Güler'in 15 numarayı, Vallejo'nun ise 18 numarayı giyeceği belirtildi.

Kylian Mbappé ise 9 numarayı giyecek.

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