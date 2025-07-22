Real Madrid'de uzun yıllar süren başarı dolu kariyerini noktalayan Luka Modric, artık Milan forması giyecek. 39 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusunun transferi, İtalyan kulübü tarafından resmiyete kavuşturuldu.

10 NUMARANIN YENİ SAHİBİ

L'Equipe'in haberine göre; Modric'in ayrılığıyla boşalan 10 numaralı formayı Kylian Mbappe devralacak. Fransız yıldız, gelecek sezondan itibaren Real Madrid'de bu ikonik numarayla sahaya çıkacak.

MBAPPE'NİN PERFORMANSI

Mbappe, Real Madrid formasıyla bugüne kadar toplamda 59 maçta forma giydi ve 44 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

ARDA GÜLER'İN ADI DA GEÇMİŞTİ

Öte yandan sezon öncesinde İspanyol basınında 10 numaranın genç yıldız Arda Güler'e verileceği yönünde bazı haberler çıkmıştı. Ancak bu gelişmeyle birlikte Arda'nın efsanevi numarayı devralma ihtimali şimdilik gerçekleşmemiş oldu. Şu an 15 numara ile sahaya çıkan genç oyuncunun yeni sezonda hangi numarayla sahada olacağı ise merak konusu.

MODRIC, REAL'DE NE YAPTI?

2012 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan Real Madrid'e transfer olan Modric, İspanyol devinde geçirdiği 12 sezonda büyük başarılara imza attı.

Real Madrid formasıyla 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 UEFA Süper Kupa ve 4 La Liga şampiyonluğu kazanan Modric, bireysel ödüllerle de taçlandırıldı.

2018 yılında hem Ballon d'Or hem de FIFA En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazanan deneyimli futbolcu, İspanyol ekibinde çıktığı 597 karşılaşmada 43 gol kaydetti.