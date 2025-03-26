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Spor

Real Madrid'den Asencio'ya yeni sözleşme

La Liga ekiplerinden Real Madrid takımın genç savunmacısı Raul Asencio'nun sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatmak için harekete geçti.

Haber Merkezi26 Mart 2025 Çarşamba 22:03 - Güncelleme:
Real Madrid'den Asencio'ya yeni sözleşme
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İspanya La Liga devi Real Madrid, Raul Asencio ile 6 yıllık sözleşme uzatmayı planlıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Madrid kulübü, 22 yaşındaki savunmacı ile önümüzdeki aylarda 2031 yılına kadar geçerli bir anlaşma imzalamak istiyor. Bunun muhtemelen yaz aylarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Haberde, Real Madrid'in mevcut sözleşmeyi 2029 yılına kadar uzatma opsiyonunu zaten aktif hale getirdiği ve 50 milyon euroluk serbest kalma maddesini kaldırdığı, ancak daha uzun vadeli bir sözleşme imzalanmasının da görüşüldüğü belirtildi.

Ayrıca tarafların acele etmediği, çünkü futbolcunun kulüpte kalmak istediği öne sürüldü.

BU SEZON ASENCIO

Real Madrid'de bu sezon 29 resmi maçta forma giyen Asencio, 2 asiste imza attı.

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