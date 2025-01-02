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Spor

Real Madrid'den ayrılıyor mu? Arda Güler için kritik 6 ay

Bu sezon Real Madrid'de süre bulmakta zorluk yaşayan milli yıldız Arda Güler ve Endrick için tehlike çanları çalmaya başladı. Sezon sonuna kadar süre tanınan 2 genç yıldız bu süreçte kendilerini teknik direktör Carlo Ancelotti'ye kanıtlamak zorunda. İşte detaylar...

Haber Merkezi2 Ocak 2025 Perşembe 15:07 - Güncelleme:
Real Madrid'den ayrılıyor mu? Arda Güler için kritik 6 ay
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Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana istikrarlı olarak süre bulma konusunda sıkıntı yaşayan Arda Güler için sezonun 2. yarısı kritik öneme sahip.

Fichajes'te yer alan habere göre, Arda Güler ve Endrick, sezon sonuna kadar Real Madrid'de kendilerini kanıtlamak zorunda.

Her iki futbolcunun da kariyerleri için belirleyici bir sürece girdikleri ve kendilerini Ancelotti'ye kanıtlamaları gerektiği belirtildi.

Real Madrid'de başarılı olabilecek yeteneğe sahip oldukları aktarılırken Arda Güler ve Endrick'in Ancelotti'yi ikna etmesi gerekiyor.

Sezonun geri kalanını Real Madrid'de tamamlayacak futbolcular kendilerini gösteremezlerse gelecek sezonda takımda olmayabilirler.

Kariyerleri açısından oldukça belirleyici bir 6 aya giren futbolcular, süre alamaz ya da beklenenden uzak bir performans gösterirlerse kiralanmaları ya da bonservisleriyle ayrılmaları gündeme gelebilir.

ARDA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 20 maça çıktı. 19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

Endrick ise Real Madrid ile 15 maça çıktı ve 2 gol - 1 asistlik performans gösterdi.

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