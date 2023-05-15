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Spor

Real Madrid'den Barcelona'ya tebrik mesajı

Real Madrid, İspanya La Liga'da 27.kez şampiyonluğunu ilan eden Barcelona için tebrik mesajı yayımladı.

15 Mayıs 2023 Pazartesi 12:26 - Güncelleme:
Real Madrid'den Barcelona'ya tebrik mesajı
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Real Madrid'ten Barcelona'ya karşı örnek davranış

Real Madrid, La Liga'da şampiyonluk ipini göğüsleyen ezeli rakibi Barcelona'yı tebrik etti.

La Liga'nın 34. haftasında derbi maçta Espanyol'u yenen Barcelona şampiyonluğunu ilan etti.

Mücadeleyi kazanan Barcelona, teknik direktörü Xavi ile birlikte 2019 yılından sonra yeniden şampiyonluk ipini göğüsledi.

27. şampiyonluğunu kazanan Katalan ekibi, ligin en başarılı takımı olan 35 şampiyonluk kupalı Real Madrid'i takibini sürdürüyor.

BARCELONA'YA TEBRİK

Diğer taraftan ezeli rakip Real Madrid ise, Barcelona'nın şampiyonluğunu kutladı.

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