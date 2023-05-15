Real Madrid'den Barcelona'ya tebrik mesajı

Spor Haberleri Futbol Haberleri Real Madrid'ten Barcelona'ya Karşı Örnek Davranış
Real Madrid'ten Barcelona'ya karşı örnek davranış
Real Madrid, La Liga'da şampiyonluk ipini göğüsleyen ezeli rakibi Barcelona'yı tebrik etti.
La Liga'nın 34. haftasında derbi maçta Espanyol'u yenen Barcelona şampiyonluğunu ilan etti.
Mücadeleyi kazanan Barcelona, teknik direktörü Xavi ile birlikte 2019 yılından sonra yeniden şampiyonluk ipini göğüsledi.
27. şampiyonluğunu kazanan Katalan ekibi, ligin en başarılı takımı olan 35 şampiyonluk kupalı Real Madrid'i takibini sürdürüyor.
Diğer taraftan ezeli rakip Real Madrid ise, Barcelona'nın şampiyonluğunu kutladı.