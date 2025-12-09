Real Madrid'den beklenmedik Kylian Mbappe gelişmesi

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Manchester City ile 10 Aralık'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kaçırabilir. The Athletic'ten Mario Cortegana'nın haberine göre Fransız oyuncunun mücadelede yer alması şüpheli.

26 yaşındaki golcü, sol bacağındaki ağrılar sebebiyle maç öncesi yapılan tam kadro antrenmanına katılmadı. Teknik ekibin Mbappe'nin durumunu yakından izlediği, maç gününe kadar kesin kararın verilmeyeceği belirtiliyor.

Mbappe bu sezon olağanüstü bir performans sergiliyor. La Liga'da çıktığı 16 maçta 16 gol atan yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde ise yalnızca 5 karşılaşmada 9 gol kaydetti.