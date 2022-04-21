Real Madrid'den Bruno Guimaraes atağı

Real Madrid, Newcastle United'da forma giyen Bruno Guimaraes'i yakından takip ediyor.

AS'ta yer alan habere göre; İspanyol devinde orta sahaya yapılacak transfer için Guimaraes'in de adı listede yer alıyor.

İspanyol basınının haberinde Real Madrid'in ayrıca, Guimaraes ile birlikte Monaco forması giyen Aurelien Tchouameni'yi de izlediği ifade edildi.

NEWCASTLE UNITED 42 MİLYON EURO ÖDEDİ

Newcastle United, Guimaraes için devre arasındaki transfer döneminde Lyon'a bonuslarla birlikte 42 milyon euro ödedi. İngiliz ekibinde 12 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 3 kez fileleri havalandırdı.