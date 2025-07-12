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  • Real Madrid'den dev hamle: Alvaro Carreras için 50 milyon avro!
Spor

Real Madrid'den dev hamle: Alvaro Carreras için 50 milyon avro!

Benfica'da gösterdiği performansla dikkat çeken Alvaro Carreras, Real Madrid'e transfer olmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi12 Temmuz 2025 Cumartesi 10:22 - Güncelleme:
Real Madrid'den dev hamle: Alvaro Carreras için 50 milyon avro!
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Real Madrid, savunma hattını gençleştirme planları doğrultusunda Benfica'nın 21 yaşındaki sol beki Alvaro Carreras'ı kadrosuna katmak üzere. 68 maçta beş gol ve altı asistle dikkat çeken Carreras, kısa süre içinde Madrid'e giderek sağlık kontrollerinden geçecek ve imzayı atacak.

İspanyol devi, 50 milyon avroluk bu transferle Kulüpler Dünya Kupası'nda yıldızlaşan Dean Huijsen ve Trent Alexander-Arnold gibi genç oyuncularla uyumlu bir kadro kurmayı hedefliyor.

Carreras, Benfica kariyeri öncesinde İngiltere'de gelişim gösterdi. Manchester United'ın elinde bulunan geri satın alma hakkını kullanmaması, transferin önünü açtı.

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