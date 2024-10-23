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Spor

Real Madrid'den Devler Ligi'nde muhteşem geri dönüş!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Borussia Dortmund karşısında 2-0'dan geri gelerek 5-2'lik skorla galip geldi.

23 Ekim 2024 Çarşamba 00:21 - Güncelleme:
Real Madrid'den Devler Ligi'nde muhteşem geri dönüş!
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Real Madrid, sahasında Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'deki mücadeleyi Real Madrid 5-2 kazandı.

Real Madrid'in gollerini, Vinicius Jr (3), Rüdiger ve Vazquez kaydetti. Dortmund'un golleri ise Malen ve Bynoe-Gittens'tan geldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK

Real Madrid formasıyla resmi maçlarda üçüncü kez hat-trick yapan Vinicius Junior, bunu Şampiyonlar Ligi kariyerinde ilk kez başardı.

Real Madrid'de Arda Güler, karşılaşmayı yedek kulübesinde başladı ve 90. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Real Madrid, 6 puana yükseldi. Borussia Dortmund, 6 puanda kaldı.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında sahasında Milan'ı ağırlayacak. Dortmund, Sturm Graz ile sahasında karşı karşıya gelecek.

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