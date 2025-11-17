Real Madrid'den Endrick için Lyon'a özel madde

Real Madrid'den Lyon'a kiralanması planlanan Endrick transferiyle ilgili detaylar netleşiyor.

İspanyol devinin, 19 yaşındaki Brezilyalı forveti 2026 yazına kadar Fransa'ya göndermeye hazır olduğu belirtiliyor.

MAAŞIN BİR KISMI REAL MADRID'DEN

The Athletic'in haberine göre, Real Madrid, Endrick'in maaşının bir bölümünü ödemeyi kabul etti.

ÖZEL MADDE: OYNATMAZSA CEZA ÖDENECEK

Endrick, belirli sayıda maça ilk 11'de başlamazsa Lyon, Real Madrid'e ceza ödeyecek.

GERİ ÇAĞIRMA OPSİYONU DA VAR

Ayrıca Real Madrid, takımda sakatlık krizi yaşanması halinde, Endrick'i kiralamaktan vazgeçebilecek veya oyuncuyu erken geri çağırabilecek.

SADECE 1 MAÇ OYNADI

Endrick, bu sezon yalnızca Valencia maçında 11 dakika forma giydi.