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Spor

Real Madrid'den Enzo Fernandez hamlesi!

Real Madrid'in, Chelsea forması giyen Enzo Fernandez'i kadrosuna katmak istediği ve Arjantinli yıldız için resmi temaslara hazırlanabileceği öne sürüldü.

HABER MERKEZİ24 Haziran 2026 Çarşamba 18:54 - Güncelleme:
Real Madrid'den Enzo Fernandez hamlesi!
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İspanya LaLiga devi Real Madrid, orta saha hattını güçlendirmek için gözünü Enzo Fernandez'e çevirdi.

İngiliz basınından TalkSport'un haberine göre; Jose Mourinho, Arjantinli yıldızı kadrosunda görmeyi çok istiyor ve yaz transfer dönemininin öncelikli hedeflerinden biri olarak belirlendi.

Real Madrid'in oyuncu cephesiyle temaslarını sürdürdüğü ve Fernandez'in de İspanyol ekibine transfer olmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

Haberde, Chelsea yönetiminin henüz resmi bir teklif almadığı ancak 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu yaklaşık 120 milyon sterlin bonservis bedeliyle değerlendirdiği belirtildi.

Real Madrid'in önümüzdeki günlerde Chelsea ile resmi temas kurup kurmayacağı merakla bekleniyor.

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