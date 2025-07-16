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Spor

Real Madrid'den FIFA'ya öneri: Kulüpler Dünya Kupası 2 yılda 1 oynansın

İspanyol devi Real Madrid, FIFA'ya Kulüpler Dünya Kupası'nın iki yılda bir oynanması için öneride bulundu. Ancak FIFA Başkanı Gianni Infantino, bu fikre mesafeli yaklaşıyor.

HABER MERKEZİ16 Temmuz 2025 Çarşamba 10:13 - Güncelleme:
Real Madrid'den FIFA'ya öneri: Kulüpler Dünya Kupası 2 yılda 1 oynansın
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Kulüpler Dünya Kupası'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir öneri ortaya atıldı. The Guardian'ın haberine göre, Real Madrid, Kulüpler Dünya Kupası'nın iki yılda bir oynanmasını teklif etti. Ancak FIFA Başkanı Gianni Infantino, bu fikre mesafeli yaklaşıyor.

Miami'de FIFA, kulüpler ve konfederasyonlar arasında yapılan toplantılarda gündeme gelen öneri, tartışma yarattı. Real Madrid, 2025 Dünya Kulüpler Kupası'nda en fazla ticari kazanç sağlayan kulüp olmuştu. Satılan biletlerin yaklaşık %25'inin Madrid taraftarları tarafından alındığı bildirildi. Bu küresel etki, Madrid'in turnuvaya daha sık katılımı istemesinin temel gerekçesi olarak görülüyor.

Özellikle Santiago Bernabéu Stadyumu'nun yenilenmesi için alınan 1,2 milyar avroluk krediyi ödemeye hazırlanan kulüp, marka değerini ve küresel gelirini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Ancak Infantino, iki yılda bir turnuva düzenlenmesinin "aşırı" olacağını düşünüyor.

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