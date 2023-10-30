Real Madrid'den forvet bölgesi için dev alternatifler!

Hücum bölgesine yıldız bir oyuncuyu transfer etmek isteyen La Liga devi Real Madrid için yeni bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Real Madrid, PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe'yi transfer etmek istiyor.

SON KEZ HAMLE YAPACAK

Real Madrid, yaklaşık 2 yıldır transferi için uğraştığı ancak bir türlü sonuç alamadığı Fransız yıldız için son kez hamle yapacak.

ALTERTANİFLERİ HAZIR

İspanyol devi, bu hamleden de sonuç alamazsa forvet için yeni alternatiflere yönelecek.

Madrid temsilcisi, Mbappe'ye alternatif olarak Erling Haaland ve Lautaro Martinez'i listesine aldı. Mbappe'nin durumuna göre iki oyuncu için girişimler hızlanacak.

HÜCUMA YENİ TAKVİYELER

Real Madrid'in ayrıca Bayern Münih forması giyen Leroy Sane'yi de kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Haziran 2024'te sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe, PSG ile 272 maça çıktı ve 224 gol, 99 asist yaptı.