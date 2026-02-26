İSTANBUL 8°C / 4°C
Spor

Real Madrid'den geri dönüş! Son 16'ya yükseldi

Real Madrid, sahasında Benfica'yı 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Arda Güler'in attığı gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

26 Şubat 2026 Perşembe 01:05
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Benfica'yı deplasmanda 1-0 yendiği maçın rövanşında Portekiz ekibini İspanya'da ağırladı. Maçı 2-1 kazanan Real Madrid tur atladı ve adını Son 16 Turu'na yazdırdı.

Benfica, Beşiktaş'tan transfer ettiği Rafa Silva'nın 14. dakikadaki golüyle maçta 1-0 öne geçti.

Real Madrid, 16. dakikada Aurelien Tchouameni ve 80. dakikada Vinicius Jr'ın golleriyle maçı 2-1 kazandı.

Milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmanın 32. dakikasında golünü attı ama VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. Arda Güler maçta 84 dakika forma giydi.

Real Madrid'de Kylian Mbappe sakatlığı nedeniyle karşılaşmada görev yapmadı.

Alvaro Arbeloa yönetiminde eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun başında olduğu Benfica'yı eleyen Real Madrid, Son 16 Turu'nda Sporting Lizbon veya Manchester City'den biriyle eşleşecek.

