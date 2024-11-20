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Spor

Real Madrid'den ilginç hamle

İspanyol devi Real Madrid, ticari anlamda ilginç bir hamleye imza attı. Eflatun beyazlılar, dünya yıldızı futbolcuların kullandığı soyunma odası dolaplarını satışa çıkardı.

20 Kasım 2024 Çarşamba 21:26 - Güncelleme:
Real Madrid'den ilginç hamle
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Real Madrid'in Santiago Bernabeu Stadyumu'ndaki birinci takım soyunma odası dolapları, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Sotheby's müzayede evinde açık artırmaya çıkarıldı. Futbol efsaneleri Cristiano Ronaldo, David Beckham, Zinedine Zidane, Sergio Ramos ve Luis Figo tarafından kullanılan ve her biri 10.000 £'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulan 24 ayrı dolap, Real Madrid Santiago Bernabeu Stadyumu Mozaiği ve stadyumun metal kapılarıyla birlikte 12-26 Kasım 2024 tarihleri arasında açık artırmaya konuldu.

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