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Spor

Real Madrid'den Luka Modric kararı!

İspanyol devi Real Madrid, tecrübeli orta sahası Luka Modric için kararını verdi. Eflatun beyazlılar, Hırvat oyuncuyla sözleşme uzatma kararı aldı.

Haber Merkezi28 Mart 2025 Cuma 00:10 - Güncelleme:
Real Madrid'den Luka Modric kararı!
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İspanyol devi Real Madrid, tecrübeli orta sahası Luka Modric için kararını verdi. Eflatun beyazlılar, Hırvat oyuncuyla sözleşme uzatma kararı aldı.

Real Madrid cephesi, 40 yaşına girecek olan Modric ile 1 yıllık sözleşme uzatacak.

Cadena SER'de yer alan habere göre, İspanyol devi, Modric ile yeni sözleşme imzalamaya sıcak bakıyor.

Luka Modric'in maaşında indirime gitmesi durumunda Real Madrid'in Hırvat yıldızla yeni sözleşme imzalamak istediği belirtildi.

Kariyerini Real Madri'de sonlandırmak isteyen deneyimli yıldız da yeni sözleşmeye sıcak bakıyor.

2012 yılından bu yana Real Madrid forması giyen Hırvat yıldız, İspanyol devinde 579 maça çıktı ve 43 gol, 93 asistlik performans ortaya koydu. Modric, Real Madrid ile 28 kupa kazanma başarısı gösterdi.

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