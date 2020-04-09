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Spor

Real Madrid'den maaşlara koronavirüs indirimi

İspanyol devi Real Madrid, futbol ve basketbol takımlarındaki oyuncular, teknik adamlar ve çalışanların maaşlarının 2019-2020 sezonu sonuna kadar yüzde 10 ile 20 arasında düşürülmesi için anlaştıklarını açıkladı.

IHA09 Nisan 2020 Perşembe 11:29 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 11:29
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Dünyayı saran koronavirüs salgınından dolayı kulüpler de maddi olarak zor günler geçiyor. İspanyol ekibi Real Madrid, sporcu ve teknik ekiplerde yer alan kişilerin ücretlerinde indireme gittiğini açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, kulübün ticari faaliyetlerinin çoğunun durduğu ifade edildi. Bu durumda çalışanların tamamının işlerine devam edebilmesi için futbol ve basketbol takımı oyuncuları, teknik kadroları ve çalışanlarının maaşlarının sezon sonuna kadar yüzde 10 ile 20 arasında düşürüleceği belirtildi. Açıklamada bu kararın herkesin onayı ile alındığı vurgulandı.

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