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Spor

Real Madrid'den Michael Olise açıklaması!

İspanyol devi Real Madrid, Bayern Münih futbolcusu Michael Olise ile ilgilendikleri yönünde çıkan haberleri yalanladı.

HABER MERKEZİ20 Haziran 2026 Cumartesi 20:30 - Güncelleme:
Real Madrid'den Michael Olise açıklaması!
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Real Madrid, son günlerde çeşitli basın organlarında yer alan Michael Olise haberleriyle ilgili resmi bir açıklama yayımladı.

İspanyol devi, Fransız oyuncuyla ilgili çıkan transfer iddialarını yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bayern Münih forması giyen Michael Olise için herhangi bir girişimde bulunulmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli medya kuruluşlarında kulübümüzün Bayern Münih oyuncusu Michael Olise ile ilgilendiğine dair çıkan haberler üzerine, Real Madrid C.F. olarak söz konusu futbolcu, temsilcileri veya çevresindeki kişilerle doğrudan ya da dolaylı hiçbir temas kurulmadığını kamuoyuna bildirmek isteriz.

Real Madrid ayrıca, Bayern Münih ile uzun yıllara dayanan karşılıklı saygı, iş birliği ve takdire dayalı mükemmel kurumsal ilişkilerini vurgulamak istemektedir. Gerçeklerle örtüşmeyen spekülasyonların yayılmasından ise üzüntü duyulmaktadır.

Her iki kulüp de bugüne kadar güven ve karşılıklı saygı temelinde bir ilişki sürdürmüştür. Bu anlayışın bir yansıması olarak, taraflardan birinin oyuncusuna yönelik olası bir ilginin öncelikle kulüpler arasında ele alınması gerektiği konusunda ortak bir görüş bulunmaktadır. Bu yaklaşım, Bayern Münih ile Real Madrid arasındaki ilişkileri tarih boyunca şekillendiren kurumsal sadakat ve saygı ilkelerinin de bir gereğidir."

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