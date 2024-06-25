İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2024 Salı / 19 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9919
  • EURO
    35,4249
  • ALTIN
    2477
  • BIST100
    10705.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Real Madrid'den Nacho Fernandez'e veda

Real Madrid, 17 senedir eflatun beyazlı formayı terleten takımın kaptanı Nacho Fernandez'in takımdan ayrıldığını açıkladı.

25 Haziran 2024 Salı 13:22 - Güncelleme:
Real Madrid'den Nacho Fernandez'e veda
ABONE OL

Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Nacho Fernandez resmen takımdan ayrıldığını açıkladı.

Real Madrid resmi sitesinden yaptığı açıklamada Nacho'ya şükranlarını sunduklarını söyledi ve şu sözlerle veda etti:

"Takım kaptanımız Nacho Fernandez, Real Madrid'den ayrılma kararı aldı. Real Madrid olarak, kulübümüzün büyük efsanelerinden Nacho'ya şükran ve sevgilerini sunuyoruz."

26 KUPA KAZANDI

Nacho, 2001 yılında henüz 10 yaşındayken Real Madrid'e transfer oldu ve 2012 yılında A Takım'ın as oyuncusu olana kadar altyapı takımımızın tüm kategorilerinde forma giydi. O günden bu yana 12 sezon boyunca formamızı terletti. Real Madrid tarihinin en başarılı isimlerinin başına yer aldı. Bu süre boyunca 364 maç oynadı ve 26 şampiyonluk kazandı.

Nacho, 6 Şampiyonlar Ligi, 5 Dünya Kulüpler Kupası, 4 Avrupa Süper Kupası, 4 Lig, 2 Copa del Rey ve 5 İspanya Süper Kupası kazandı.

SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Suudi Arabistan temsilcisi Al Qadsiah, Nacho Fernandez ile anlaşma sağladı.

34 yaşındaki savunma oyuncusunun Al Qadsiah için sağlık kontrollerinden de geçtiği ve transferin kısa süre içerisinde açıklanacağı belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.