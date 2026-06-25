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Spor

Real Madrid'den Nico Paz kararı

İspanya La Liga devi Real Madrid, geçen sezonu Como'da geçiren ve geleceği merak konusu olan Nico Paz için kararını verdi.

HABER MERKEZİ25 Haziran 2026 Perşembe 18:31 - Güncelleme:
Real Madrid'den Nico Paz kararı
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Real Madrid, Nico Paz'ın geleceğiyle ilgili kararını verdi. Fabrizio Romano'nun haberine göre İspanyol devi, genç oyuncu için 9 milyon euroluk geri alma maddesini kullanarak Nico Paz'ı yeniden kadrosuna katacak.

NICO PAZ COMO'DA KALMAK İSTİYOR

Kaynakta yer alan bilgilere göre Nico Paz, kariyerine Como'da devam etmek istiyor. Ancak Real Madrid'in oyuncuyu kadrosuna katma planı doğrultusunda geri alma maddesini devreye sokacağı aktarıldı.

REAL MADRID'İN TALEBİ 60 MİLYON EURO

Nico Paz için Real Madrid'in bonservis beklentisinin 60 milyon euro olduğu belirtildi. Bu rakamın, oyuncuyla ilgilenen kulüpler için belirlenen talep olduğu ifade edildi.

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