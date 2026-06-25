Real Madrid'den Nico Paz kararı

Real Madrid, Nico Paz'ın geleceğiyle ilgili kararını verdi. Fabrizio Romano'nun haberine göre İspanyol devi, genç oyuncu için 9 milyon euroluk geri alma maddesini kullanarak Nico Paz'ı yeniden kadrosuna katacak.

NICO PAZ COMO'DA KALMAK İSTİYOR

Kaynakta yer alan bilgilere göre Nico Paz, kariyerine Como'da devam etmek istiyor. Ancak Real Madrid'in oyuncuyu kadrosuna katma planı doğrultusunda geri alma maddesini devreye sokacağı aktarıldı.

REAL MADRID'İN TALEBİ 60 MİLYON EURO

Nico Paz için Real Madrid'in bonservis beklentisinin 60 milyon euro olduğu belirtildi. Bu rakamın, oyuncuyla ilgilenen kulüpler için belirlenen talep olduğu ifade edildi.