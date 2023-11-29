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Spor

Real Madrid'den sol bek için sürpriz isim!

La Liga devi Real Madrid, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sol bek takviyesi yapmak isteyen eflatun beyazlılar, Bayer Leverkusen'de iyi bir sezon geçiren Alejandro Grimaldo'yu listesine aldığı ifade edildi.

29 Kasım 2023 Çarşamba 19:35 - Güncelleme:
Real Madrid'den sol bek için sürpriz isim!
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La Liga'da liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, transferde de geride kalmak istemiyor.

AS'ta yer alan habere göre; Real Madrid, sol bek transferi için girişimlerini hızlandırdı.

İspanyol devi, Bayern Münih'te forma giyen Alphonso Davies için yaz transfer döneminden bu yana girişimlerini sürdürüyor. Ancak bu transferde henüz herhangi bir sonuç alamayan Madrid, B planını da belirledi.

B PLANI GRIMALDO

Real Madrid'in Bayer Leverkusen'de iyi bir sezon geçiren Alejandro Grimaldo'yu listesine aldığı ifade edildi.

Eğer Davies'te istenen sonucun alınmaması durumunda Madrid'in Grimaldo için Bayer Leverkusen'in kapısını çalacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla 19 karşılaşmaya çıkan 28 yaşındaki sol bek, bu karşılaşmalarda 9 gol, 6 asistlik performans sergiledi. İspanyol oyuncunun piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

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