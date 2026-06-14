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  • Real Madrid'den sol beke dev hamle! Cucurella'da anlaşma sağlandı
Spor

Real Madrid'den sol beke dev hamle! Cucurella'da anlaşma sağlandı

Real Madrid, Chelsea forması giyen Marc Cucurella'nın transferi için sözlü anlaşmaya vardı. İspanyol devinin, 27 yaşındaki sol bek için 50 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

HABER MERKEZİ14 Haziran 2026 Pazar 19:56 - Güncelleme:
Real Madrid'den sol beke dev hamle! Cucurella'da anlaşma sağlandı
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Real Madrid, yeni sezon planlamasında kadrosunu güçlendirmek için ilk büyük adımını sol bek bölgesine attı.

İspanyol devinin teknik direktör Jose Mourinho'nun göreve gelmesiyle birlikte ilk transferi Marc Cucurella oldu.

SÖZLÜ ANLAŞMA

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Real Madrid Chelsea ile İspanyol sol bekin transferi için sözlü anlaşmaya vardı.

50 MİLYON EURO ÖDENECEK

Cucurella'nın Dünya Kupası'ndan sonra Real Madrid kadrosuna katılağı belirtilirken, La Liga ekibinin yıldız futbolcu için Chelsea'ye 50 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

XABI ALONSO'NUN CHELSEA'DE PLANLARI ARASINDAYDI

İspanyol teknik adam Xabi Alonso'nun yeni sezonda çalıştıracağı Chelsea'de en çok güvendiği isimlerin arasında Cucurella'nın yer aldığı ifade ediliyordu. Londra ekibi yıldız oyuncuyu takımda tutmak istese de Cucurella'nın ayrılık isteği ağır bastı.

CHELSEA'DE NE YAPTI?

Chelsea'de toplam 163 maça çıkan ve 9 gol, 13 asistlik performans sergileyen 27 yaşındaki sol bek yeni sezonda Real Madrid forması giyecek.

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