Real Madrid'den son iki haftada 5 puan kaybı

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 31. haftasında Girona ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla beraber Madrid ekibi, son iki haftada 5 puan kaybetmiş oldu.

HABER MERKEZİ11 Nisan 2026 Cumartesi 00:21
İspanya La Liga'da Real Madrid'den kayıplar devam ediyor! La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, sahasında Girona'yı ağırladı. Santiago Bernabeu'da oynanan maç 1-1 sona erdi.

Real Madrid, 51. dakikada Federico Valverde'nin golüyle 1-0 öne geçti. Girona, 62. dakikada Thomas Lemar'ın golüyle 1-1'i buldu.

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, 64. dakikada Jude Bellingham yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Real Madrid 70, Girona 38 puana yükseldi.

La Liga'da geçtiğimiz hafta Mallorca'ya deplasmanda kaybeden Real Madrid, son iki haftada 5 puan kaybetti. Maç eksiği bulunan lider Barcelona (76), sahasında ağırlayacağı Espanyol'u mağlup etmesi durumunda Barcelona ile Real Madrid arasındaki puan farkı 9'a yükselecek.

Real Madrid, ligin gelecek haftasında sahasında bu kez Alaves'i ağırlayacak. Girona ise sahasında Real Betis'i ağırlayacak.

