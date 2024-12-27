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Spor

Real Madrid'den Trent Alexander-Arnold hamlesi

Atletico Madrid'in 1 puan gerisinde devreye giren Real Madrid transfer çalışmaları için düğmeye bastı. İspanyol devi Liverpool ile sözleşmesi sezon bitecek olan 26 yaşındaki oyuncu Trent Alexander-Arnold ile görüşmelere başlayacak.

Haber Merkezi27 Aralık 2024 Cuma 15:42 - Güncelleme:
Real Madrid'den Trent Alexander-Arnold hamlesi
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Real Madrid, uzun süredir gündeminde yer alan Trent Alexander-Arnold için harekete geçiyor.

Relevo'da yer alan habere göre, İspanyol devi, Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 26 yaşındaki futbolcuyla ocak ayında görüşmelere başlayacak.

Real Madrid'in, Arnold ile görüşme yapacağını Liverpool'a da ilettiği belirtildi.

OCAK AYINDA İMZA YOK!

Bayern Münih ile sözleşmesi bitecek Alphonso Davies ile de ilgilenen Real Madrid'in, ocak ayında kimseyle sözleşme imzalamayı düşünmediği ve transferleri gelecek yaz döneminde resmiyete dökmek istediği aktarıldı.

LIVERPOOL PERFORMANSI

Liverpool'un altyapısından yetişen İngiliz oyuncu, kulüpte çıktığı 332 maçta 19 gol attı ve 85 asist yaptı.

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