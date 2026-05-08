  • Real Madrid'den Valverde ve Tchouameni'ye ağır para cezası
Real Madrid'den Valverde ve Tchouameni'ye ağır para cezası

Real Madrid, Uruguaylı orta saha Federico Valverde ve Fransız futbolcu Aurelien Tchouameni'nin antrenmanda ve soyunma odasında kavga ettiklerini doğrulamasının ardından iki futbolcuya da para cezası verdi.

HABER MERKEZİ8 Mayıs 2026 Cuma 18:42
Real Madrid'den yapılan açıklamada, "Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni, yaşananlardan dolayı pişmanlıklarını ifade ederek birbirlerinden özür diledi. Her iki oyuncuya da 500 bin euro para cezası uygulanmasına karar verildi ve iç soruşturma süreci tamamlandı." ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Marca gazetesi, internet sayfasında manşete taşıdığı olayda, Fransız futbolcu Tchouameni ve Uruguaylı futbolcu Valverde arasında son iki gündür antrenmanlarda büyük bir gerginlik yaşandığını, dünkü gerginliğin bugün antrenmanda devam ederek soyunma odasında kavgaya dönüştüğünü yazmıştı.

Haberde, Valverde'nin aldığı bir darbeden dolayı hastanede dikiş attırıp, evine gittiği belirtilmişti.

İspanya La Liga'da 10 Mayıs Pazar günü, FC Barcelona - Real Madrid maçı oynanacak. Lider Barcelona'nın bu hafta lig şampiyonluğunu ilan etme olasılığı bulunuyor.

