İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2025 Cuma / 7 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9306
  • EURO
    50,6463
  • ALTIN
    6232.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Real Madrid'den Vitinha hamlesi

Real Madrid, PSG forması giyen Vitinha'nın sözleşmesinde 90 milyon euroluk serbest kalma maddesi olup olmadığını netleştirmeye çalışıyor. Eğer bu madde doğrulanırsa, Florentino Perez'in ödemeyi yapmaya hazır olduğu belirtildi.

HABER MERKEZİ26 Aralık 2025 Cuma 08:14 - Güncelleme:
Real Madrid'den Vitinha hamlesi
ABONE OL

Real Madrid, ara transfer döneminde PSG'nin yıldızı Vitinha'yı kadrosuna katmayı hedefliyor.

Defensa Central'in haberine göre Real Madrid cephesi için kilit nokta, Vitinha'nın kontratında 90 milyon euroluk serbest kalma maddesinin bulunup bulunmadığı. Bu maddenin yer alması halinde Başkan Florentino Perez'in süreci bizzat hızlandıracağı ifade edildi.

Daha önce çıkan haberlerde, Portekizli orta saha oyuncusunun 2026 Dünya Kupası sonrası 90 milyon euroya transfer edilebileceği iddia edilmişti. Ancak kaynaklar, PSG ile Real Madrid arasındaki gergin ilişkiler nedeniyle, serbest kalma maddesi olmadan Fransız kulübünün satışa yanaşmasının çok zor olduğunu vurguluyor.

ÖNERİLEN VİDEO

12 yaşındaki öğrenciden müdüre tüfekli saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.