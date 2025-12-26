Real Madrid'den Vitinha hamlesi

Real Madrid, ara transfer döneminde PSG'nin yıldızı Vitinha'yı kadrosuna katmayı hedefliyor.

Defensa Central'in haberine göre Real Madrid cephesi için kilit nokta, Vitinha'nın kontratında 90 milyon euroluk serbest kalma maddesinin bulunup bulunmadığı. Bu maddenin yer alması halinde Başkan Florentino Perez'in süreci bizzat hızlandıracağı ifade edildi.

Daha önce çıkan haberlerde, Portekizli orta saha oyuncusunun 2026 Dünya Kupası sonrası 90 milyon euroya transfer edilebileceği iddia edilmişti. Ancak kaynaklar, PSG ile Real Madrid arasındaki gergin ilişkiler nedeniyle, serbest kalma maddesi olmadan Fransız kulübünün satışa yanaşmasının çok zor olduğunu vurguluyor.