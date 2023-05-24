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Spor

Real Madrid'den Walter Tavares hamlesi

THY EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşan Real Madrid'de başarılı pivot Walter Tavares maaşına zam istedi.

24 Mayıs 2023 Çarşamba 19:33 - Güncelleme:
Real Madrid'den Walter Tavares hamlesi
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THY EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşan Real Madrid'de Walter Tavares ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

ZAM İSTİYOR

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Porto Rikolu yıldız pivot, Real Madrid'in kendisine yaptığı sözleşme yenileme teklifini finansal olarak yeterli bulmadığı gerekçesiyle erteledi. Real Madrid'den yıllık 1.85 milyon euro kazanan Tavares'in, EuroLeague'in diğer takımlarında forma giyen yıldız oyuncuların kendisinden daha yüksek alması sebebiyle maaşına zam istediği yazıldı.

KONTRAT BULACAĞINA İNANIYOR

Haberde, Real Madrid'den ayrılması halinde 2 milyon euro'nun üzerinde teklifler alacağını düşünen Tavares'in finalde Olympiakos'a karşı gösterdiği başarılı performans sebebiyle sözleşme bulmakta zorlanmayacağına inandığı ifade edildi.

31 yaşındaki Walter Tavares, Final-Four'da 34 dakika 16.5 sayı 12.5 ribaunt ve 2 blok ortalamaları ile oynamıştı. Tavares'in Real Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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