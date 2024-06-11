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Spor

Real Madrid'den yıldız oyuncusuyla ayrılık kararı

3 kupa kazandığı bir sezon geçiren Real Madrid, Fransız sol beki Ferland Mendy'e iyi bir teklif gelmesi durumunda değerlendirmeye alacak.

11 Haziran 2024 Salı 22:59 - Güncelleme:
Real Madrid'den yıldız oyuncusuyla ayrılık kararı
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Bu sezon kupalara ambargo koyan Real Madrid, gelecek sezonun çalışmalarını sürdürüyor.

Relevo'da yer alan habere göre; Real Madrid, 29 yaşındaki Fransız sol bek Ferland Mendy için kararını verdi.

Real Madrid yönetimi, sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Mendy'e iyi bir teklif gelmesi durumunda değerlendirmeye alacak.

İspanyol devinin Mendy ile yollarını ayırıp o bölgeye yeni genç bir yıldızı eklemek istediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid'de 37 maça çıkan Mendy, bu maçlarda 1 gol attı.

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