  • Real Madrid'e bir kötü haber daha! Kylian Mbappe sakatlandı
Real Madrid'in başı sakatlıklarla belada. İspanyol ekibinin, Fransız yıldızı Kylian Mbappe sol bacağında sakatlık yaşadı.

HABER MERKEZİ27 Nisan 2026 Pazartesi 15:58
Bu sezon La Liga'da, Kral Kupası'nda ve Avrupa'da istediği performansın bir hayli uzağında kalan Real Madrid'e bir kötü haber de yıldız oyuncu Kylian Mbappe'den geldi. Real Madrid, Kylian Mbappe'nin sol bacağındaki semitendinosus kasında yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Real Madrid Sağlık Servisleri tarafından oyuncumuz Kylian Mbappé'ye bugün yapılan testler sonucunda, oyuncunun sol bacak semitendinosus kasında bir sakatlık tespit edilmiştir. Durumu, iyileşme sürecine bağlı olarak değerlendirilecektir." ifadesine yer verildi.

27 yaşındaki Fransız futbolcunun, 3 Mayıs Pazar günü saat 22.00'de Espanyol ile deplasmanda oynanacak mücadelede forma giymesinin mümkün olmadığı belirtildi. Fransız yıldızın 10 Mayıs'ta El Clasico'da Barcelona ile karşılaşacağı maçta ise sahada olması bekleniyor.

Bu sezon 41 karşılaşmada görev alan Kylian Mbappe 41 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

