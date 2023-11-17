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Spor

Real Madrid'e bir kötü haber daha! Vinicius Jr da sakatlandı

Sezon başından beri sakatlıklar boğuşan Real Madrid'e bir kötü haber de Vinicius Junior'dan geldi.

17 Kasım 2023 Cuma 13:52 - Güncelleme:
Real Madrid'e bir kötü haber daha! Vinicius Jr da sakatlandı
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Real Madrid'in başı bu sezon sakatlıklardan kurtulmuyor. İspanyol devine bu kez Vinicius Junior'dan kötü haber geldi.

Brezilyalı yıldız, ülkesinin Kolombiya ile oynadığı ve 2-1 kaybettiği maçın 27. dakikada sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

"SANIRIM GEÇEN SEFERKİYLE AYNI"

Vinicius, maçın ardından sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sanırım geçen seferkiyle aynı sakatlık. Bir darbe aldım ve kendimi kötü hissettim" dedi.

ARJANTİN MAÇI

Vinicius, Brezilya'nın 22 Kasım'da Arjantin ile oynayacağı maçta forma giymesinin ise zor olduğunu kaydetti. Yıldız futbolcu, "Doktorlar bana bunun zor olduğunu söyledi ancak her şey denenecek." sözlerini sarf etti.

BİR AY FORMA GİYEMEDİ

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon daha önce de ağustos ayında hamstring kas sakatlığı yaşamış ve bir ay sahalardan uzak kalmıştı.

REAL MADRID'IN SAKAT OYUNCULARI

Real Madrid'de Fransız yıldız Eduardo Camavinga da Fransa Milli Takımı kampında Ousmane Dembele ile çarpışmış ve sakatlanmıştı.

İspanyol devi Real Madrid'de bu sezon Thibaut Courtois, Eder Militao, Aurelien Tchouameni, Kepa Arrizabalaga, Arda Güler ve Jude Bellingham gibi isimler de sakatlık yaşamıştı.

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