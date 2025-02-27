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Spor

Real Madrid'e kötü haber! Dani Ceballos 2 ay sahalarda olmayacak

Real Madrid'in Real Sociedad ile oynadığı maçta sakatlanan Dani Ceballos'un iki ay formasından uzak kalması bekleniyor.

HABER MERKEZİ27 Şubat 2025 Perşembe 16:08 - Güncelleme:
Real Madrid'e kötü haber! Dani Ceballos 2 ay sahalarda olmayacak
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Real Madrid'de sakatlık kabusu bitmek bilmiyor. İspanyol devinde son olarak Dani Ceballos, Real Sociedad ile oynanan kupa maçında sakatlandı.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Dani Ceballos'un sakatlığının ardından yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

28 yaşındaki futbolcu ise sakatlığının ardından yaptığı açıklamada, daha erken geri döneceğini söyledi. Ceballos, "Henüz bitmedi. Çok daha kötüsünden geri dönmüştüm. Tüm sevgi ve desteğiniz için teşekkür ederim. Yakında görüşürüz, düşündüğünüzden daha erken. Hala Madrid!" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'de bu sezon 30 maçta süre bulan Ceballos, 2 asist yaptı.

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