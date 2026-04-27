  • Real Madrid'e kötü haber! Eder Militao sezonu kapattı
Spor

Real Madrid'e kötü haber! Eder Militao sezonu kapattı

Real Madrid'in 28 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Eder Militao yaşadığı sakatlık medeniyle sezonu kapattı.

HABER MERKEZİ27 Nisan 2026 Pazartesi 15:04
Real Madrid'in ve Brezilya milli takımının savunma oyuncusu Eder Militao, kas sakatlığı nedeniyle 5 ay sahalardan uzak kalacak. Kulüpten yapılan açıklamada arka adelesinden yaşadığı sakatlığa bağlı olarak sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Real Madrid'in yapmış olduğu resmi açıklamada, "Real Madrid Sağlık Servisleri tarafından oyuncumuz Éder Militão'ya bugün yapılan testler sonucunda, oyuncunun sol bacak biseps femoral (arka adale) kasında bir yaralanma tespit edilmiştir. İyileşme süreci takip edilecektir." ifadesine yer verildi.

Brezilyalı stoper, bu sakatlıkla birlikte 2026 Dünya Kupası'nda boy gösterme fırsatını kaybetti.

Militao'nun son 3 sezonda toplamda 732 gün sahalardan uzak kaldı.


Oyuncunun sezonlara göre sakatlıktan dolayı oynayamadığı gün sayısı şu şekilde:

2023/24: 232 gün

2024/25: 253 gün

2025/26: 247 gün

