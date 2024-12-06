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Spor

Real Madrid'i devirdi! Fenerbahçe, İspanya deplasmanında kazandı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko, Real Madrid deplasmanına çıktı. Sarı lacivertliler, İspanyol ekibini 82-70 mağlup etmeyi başardı.

AA6 Aralık 2024 Cuma 00:52 - Güncelleme:
Real Madrid'i devirdi! Fenerbahçe, İspanya deplasmanında kazandı
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya ekibi Real Madrid'i 82-70 yendi.

Wizink Center'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-12 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci periyottaki etkili hücumları sonucunda soyunma odasına 37-31 üstün gitti.

İkinci devrede skor üstünlüğünü elinde tutan Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreğini 60-47 önde bitirdiği karşılaşmayı 82-70 kazandı.

Konuk takımda Nigel Hayes-Davis, 33 sayıyla maçın en skoreri oldu. Real Madrid'de Facundo Campazzo'nun 14 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 10. galibiyetini aldı. Real Madrid ise 8. yenilgisini yaşadı.

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