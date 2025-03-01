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Spor

Real Madrid'i eski dostu yıktı

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid, Real Betis deplasmanına konuk oldu. Benito Villamarin'deki maçı Real Madrid, 2-1'lik skorla kaybetti. Real Betis'te Isco, karşılaşmayı 1 gol, 1 asistlik performansla tamamladı.

Haber Merkezi1 Mart 2025 Cumartesi 23:15 - Güncelleme:
Real Madrid'i eski dostu yıktı
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İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid, Real Betis deplasmanına konuk oldu. Benito Villamarin'deki maçı Real Madrid, 2-1'lik skorla kaybetti.

Real Madrid, 10. dakikada Brahim Diaz ile öne geçti. Real Betis, 34. dakikada Johnny ile 1-1'lik eşitliği buldu ve devre 1-1 sona erdi.

Real Betis, 54. dakikada Isco'nun penaltıdan attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Real Betis'te Isco, karşılaşmayı 1 gol, 1 asistlik performansla tamamladı.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmanın 59. dakikasında oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Real Madrid, 54 puanda kaldı. Real Betis, 38 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek. Real Betis, Las Palmas'ı ağırlayacak.

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