Real Madrid'in 2026 takviminden Jude Bellingham'a yer verilmedi

Jude Bellingham'ın Real Madrid'in 2026 takviminde yer almaması dikkat çekti. Bir zamanlar Real Madrid'in parlak yüzü ve ilk 11'in değişmez ismi olarak görülen 22 yaşındaki futbolcu, gelecek yılki takvimde hiçbir şekilde yer almadı. Bu beklenmedik karar, Xabi Alonso yönetiminde Bellingham'ın form durumu, fiziksel hazırlığı ve geleceğine dair soru işaretlerinin arttığı bir döneme denk geliyor.

REAL MADRİD'İN 2026 TAKVİMİNDE BELLİNGHAM'A YER VERİLMEDİ

Real Madrid, 2026 yılına ait resmi kulüp takviminde Jude Bellingham'a yer vermeyerek dikkat çekti. Bu karar, futbolcunun 2025 takviminin kapağında öne çıkarılmasından yalnızca bir yıl sonra geldi. 10,99 sterlin fiyatla satışa çıkan yeni takvimde ise Arda Güler ve Dean Huijsen gibi genç oyuncuların yanı sıra Dani Carvajal ve Eder Militao gibi tecrübeli isimler ön planda.

The Sun'a göre Bellingham'ın dışarıda bırakılması, omuz ameliyatı sonrası geç döndüğü için ilk 11'deki yerinin artık garanti olmamasına bağlanıyor. Eylül ayında sahalara döndüğünden beri Real Madrid'in son üç maçının yalnızca birine -Atletico Madrid'e 5-2 kaybedilen derbiye- ilk 11'de başlamış, sonraki maçlarda yedekten oyuna girmişti. Teknik direktör Alonso, oyuncunun çok yönlülüğünü övmeye devam etse de formda alternatiflerin bulunduğu orta sahayı bozmak istemiyor gibi görünüyor.

Bellingham, Thomas Tuchel'in ekim ayı milli arası için açıkladığı İngiltere kadrosuna da alınmadı. Tuchel, bu kararın nedenini oyuncunun "ritim eksikliği" ve "tam olarak hazır olmaması" şeklinde açıkladı; yine de Bellingham'ın hâlâ dünyanın en iyi orta sahalarından biri olduğunu, yalnızca eski formuna dönmek için zamana ihtiyacı bulunduğunu belirtti.

Kulüpteki belirsizlik ve milli takımdan dışlanma, kısa süre önce iki takım için de vazgeçilmez görülen Bellingham açısından alışılmadık bir dönem yarattı.

Real Madrid takviminden çıkarılması -sembolik ama önemli bir pazarlama hamlesi- kulüp içindeki statüsünde yaşanan değişimi de yansıtıyor. Carlo Ancelotti dönemindeki muhteşem çıkışıyla kulübün "yüzü" haline gelen Bellingham, taktiksel değişiklikler ve beklenenden yavaş iyileşen sakatlığı nedeniyle son dönemde gözden biraz düşmüş durumda. Alonso döneminde ise orta sahadaki rekabet Arda Güler ve Franco Mastantuono gibi yükselen isimlerle iyice kızıştı.