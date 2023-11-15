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Spor

Real Madrid'in Alexander-Arnold aşkı tekrar alevlendi!

İspanya La Liga devi Real Madrid, sağ bek pozisyonu için gündemine tekrar Liverpool'un İngiliz yıldızı Trent Alexander-Arnold'u aldı. Madrid ekibinin, Trent için 80 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

15 Kasım 2023 Çarşamba 00:41 - Güncelleme:
Real Madrid'in Alexander-Arnold aşkı tekrar alevlendi!
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Trent Alexander-Arnold için Real Madrid iddiaları bir kez daha gündeme geldi. Liverpool ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu Real Madrid'in kıskacına aldığı belirtildi.

TRENT ALEXANDER-ARNOLD İÇİN REAL MADRID İDDİASI

Öte yandan Fichajes haberinde, Real Madrid'in Trent Alexander-Arnold için ödeyeceği rakamın 80 milyon euro olduğunu öne sürdü.

25 yaşındaki futbolcunun, Dani Carvajal'in yerini alacağı ve bu büyüklükte bir teklifin, Alexander-Arnold'un Liverpool ile sözleşme yenileme olasılığını bitireceği vurgulandı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 14 maça çıkan Trent Alexander-Arnold 3 asistlik skor katkısı verdi.

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