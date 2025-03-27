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Spor

Real Madrid'in Asencio için istediği bedel: Tam 500 milyon euro

İspanyol Defensa Central'ın haberine göre Real Madrid, genç stoper Raúl Asencio'nun sözleşmesini yenileyerek serbest kalma bedelini 500 milyon euroya yükseltmeyi planlıyor. Bu hamleyle Avrupa ve Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisini kesmek hedefleniyor. İşte detaylar...

Dış Basın27 Mart 2025 Perşembe 20:25 - Güncelleme:
Real Madrid'in Asencio için istediği bedel: Tam 500 milyon euro
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Real Madrid, genç defans oyuncusu Raúl Acensio'nun geleceğini garanti altına almak için önemli bir adım atıyor. İspanyol spor yayını Defensa Central'ın haberine göre, "Beyazlar" 22 yaşındaki stoperin sözleşmesini yenilemeye hazırlanıyor. Yeni anlaşmayla birlikte Acensio'nun serbest kalma bedelinin 500 milyon euroya çıkarılması gündemde.

Bu rekor bedel, özellikle Avrupa'nın önde gelen kulüpleri ve son dönemde yıldız transferleriyle gündeme gelen Suudi Arabistan takımlarının Acensio'ya olan ilgisini kesmeyi amaçlıyor. Real Madrid yönetimi, genç yeteneğin uzun yıllar kadroda kalmasını istiyor.

2023-24 sezonunda tüm kulvarlarda 40 maça çıkan ve 2 asist yapan Asencio, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin sisteminde giderek daha fazla şans buluyor. Transfermarkt'ın 30 milyon euro olarak değer biçtiği oyuncunun mevcut sözleşmesi 2026 yazına kadar devam ediyor.

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