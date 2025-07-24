Eski Real Madrid yıldızı Marcelo, kulübün mevcut kadrosundan en çok birlikte oynamak istediği isimleri açıkladı.

Real Madrid'in efsanevi sol beki Marcelo, bu hafta sonu yaptığı açıklamada, kulübün mevcut kadrosundaki bazı yıldızlarla birlikte sahaya çıkmayı çok istediğini söyledi. 37 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, özellikle Kylian Mbappé, Arda Güler ve Jude Bellingham'ı birlikte oynamak istediği üç isim olarak sıraladı.

Marcelo, 2007 ile 2022 yılları arasında tam 15 sezon boyunca Real Madrid formasını terletmiş ve bu süreçte Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Luka Modric ve Karim Benzema gibi dünya futbolunun en büyük isimleriyle aynı sahayı paylaşmıştı. Kariyeri boyunca 5 Şampiyonlar Ligi, 6 La Liga şampiyonluğu ve toplamda 25 kupa kazanan Marcelo, modern futbolun en başarılı sol beklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Ancak efsane oyuncu, Real Madrid formasıyla hiçbir zaman birlikte oynayamadığı üç ismi dile getirirken oldukça açık sözlüydü.

İLK SIRADA MBAPPE VAR

Marcelo'nun ilk olarak adını andığı isim Kylian Mbappé oldu. Bu yaz PSG'den Real Madrid'e transfer olan Fransız yıldız, henüz kulüpte resmi bir maça çıkmamış olmasına rağmen Marcelo'yu oldukça etkilemiş gibi görünüyor. Brezilyalı oyuncu, "Mbappé ile birlikte oynamayı çok isterdim. Hızı, bitiriciliği ve oyun zekâsı gerçekten olağanüstü" ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER'E ÖZEL PARANTEZ

Marcelo'nun övgüyle bahsettiği bir diğer isim ise genç Türk yetenek Arda Güler oldu.

Fenerbahçe'den transfer edilen ve uzun süre sakatlık sorunları yaşayan Arda, Real Madrid formasıyla az sayıda maçta forma giyse de yeteneğiyle büyük beğeni toplamıştı. Marcelo, Arda için "Top ayağındayken neler yapabileceğini izlemek büyük keyif. Onunla birlikte oynamak benim için harika olurdu" dedi.

BELLİNGHAM HAYRANLIĞI

Marcelo'nun birlikte oynamak istediği son isim ise İngiliz orta saha Jude Bellingham oldu. Geçtiğimiz sezon Real Madrid'de büyük çıkış yapan Bellingham, hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde attığı kritik gollerle takımının en etkili oyuncularından biri olmuştu.

Marcelo, onun hakkında "Oyun tarzı bana çok uygun olurdu. Hem savunmada hem hücumda oyuna hükmedebiliyor" yorumunu yaptı.

Real Madrid'de 15 yıl boyunca hem bireysel hem de takım başarılarıyla dolu bir kariyer geçiren Marcelo'nun bu açıklamaları, kulübün mevcut jenerasyonuna da duyduğu hayranlığı gösteriyor. Özellikle genç yıldızlara olan ilgisi, Marcelo'nun futbolun gelişimine olan bağlılığını da gözler önüne seriyor.