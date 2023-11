Real Madrid'in genç yıldızı Endrick'ten idol açıklaması!

Real Madrid'in Palmeiras'tan 37 milyon euro'ya kadrosuna kattığı 17 yaşındaki Brezilyalı santrfor Endrick, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Endrick yaptığı açıklamada idollerinden bahsederek, 'Benim için Pele kral, onunla kıyaslanabilecek kimse yok. Sadece onun var olduğu ve videolarını izleyebildiğim için Tanrı'ya şükrediyorum. Messi'ye gelince, o olağanüstü bir adam, Bu yıl yine dünyanın en iyisi. Sadece video oyunlarında gördüğüm bir adamla, onunla aynı stadyumda olmanın, ona karşı oynayacak olmanın tadını çıkarmak istiyorum. Bu isimler dışında ben daha çok Cristiano Ronaldo ve Guilherme'nin hayranıyım.' dedi.

Annesinin hayatındaki önemi hakkında da konuşan genç yıldız, 'Kimse annemden bahsetmiyor. Ben yumurtadan çıkmadım. Kendisi çok savaşçı bir kadın, her zaman yanımda oldu. Palmeiras'a gittiğimde her şeyi bırakıp oraya gittim, annem geldi. Gelen tek kişi annemdi. Sao Paulo'da aç kalan annemdi. Aileme yardım etmek için oynadım, onlar iyi olsun. Sonra büyüdüğümde daha büyük bir şeyi başarabileceğimi anladım. Annem bütün işlerimin, bütün mücadelemin vazgeçilmeziydi. Her şeyi ona borçluyum, umarım o benimle mutludur, benimle çok uğraşır. Neredeyse hiç arkadaşlarımla dışarı çıkmıyorum. Annem için çok şey yapıyorum.' şeklinde konuştu.

Real Madrid'in Palmeiras'tan sözleşme imzaladığı genç yıldız 2024 yılında İspanyol devine katılacak. Genç isim, bu sezonu mevcut kulübü Palmeiras'ta geçirecek.