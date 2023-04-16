Real Madrid'in Haaland hamlesi

Manchester City ile kırılmadık rekor bırakmayan Erling Haaland için flaş bir iddia geldi.

Fransız basınında yer alan habere göre; Real Madrid, Erling Haaland'ı kadrosuna katmak istiyor.

İspanyol devi, Benzema'nın ilerleyen yaşı sebebiyle 2024 yılında Norveçli yıldızı transfer etmeye çalışacak.

Halaand, Manchester City formasıyla çıktığı 40 maçta 47 gol ve 6 asist yaptı.

SON REKORU

Erling Haaland, Leicester City'e attığı gol ile birlikte ligde 32 gole ulaştı ve 38 maçlı bir Premier Lig sezonunda en çok gol atan oyuncu rekoruna ortak oldu. Premier Lig'de daha önce Muhammed Salah, 38 maçta 32 kez gol sevinci yaşamıştı. Andy Cole ve Alan Shearer da 42 maçta 34'er gol kaydetmişti.