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  • Real Madrid'in hedefi 19'luk savunmacı Dean Huijsen
Spor

Real Madrid'in hedefi 19'luk savunmacı Dean Huijsen

Yaz transfer döneminde savunmaya takviye yapmak isteyen İspanyol devi Real Madrid, Bournemouth forması giyen 19 yaşındaki genç yetenek Dean Huijsen ile ilgileniyor.

Haber Merkezi27 Aralık 2024 Cuma 17:12 - Güncelleme:
Real Madrid'in hedefi 19'luk savunmacı Dean Huijsen
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Sakatlıklar nedeniyle bu sezon özellikle savunma hattında büyük sorun yaşayan Real Madrid, bu bölgeyi transferle güçlendirmek istiyor.

Ocak ayında transfer düşünmeyen İspanyol devi, özellikle gelecek yaz bu bölgeye takviye yapmayı planlıyor.

HEDEFTEKİ İSİM ORTAYA ÇIKTI

Real Madrid'in hedeflerinden birinin de Bournemouth forması giyen Dean Huijsen olduğu ortaya çıktı.

AS'ta yer alan habere göre, Real Madrid, 19 yaşındaki genç savunma oyuncusuyla ilgileniyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Bournemouth'ta bu sezon 13 maçta sahaya çıkan Huijsen, 2 kez gol sevinci yaşadı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Bournemouth, genç savunma oyuncusunu yaz transfer döneminde 15.2 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'tan kadrosuna katmıştı.

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Huijsen'in kulübü Bournemouth ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

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