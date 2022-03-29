Real Madrid'in hedefi Jude Bellingham

Kadrosunu gençleştirme planları yapan İspanyol devi Real Madrid, rotasını Borussia Dortmund'un genç yeteneği Jude Bellingham'a çevirdi.

Bild'de yer alan habere göre Real Madrid, sözleşmesi 2025 yazında sona erecek olan 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun peşinde. 32 yaşındaki Toni Kross ve 36 yaşındaki Luka Modric'in alternatifi olarak Bellingham'ı düşünen Madrid ekibi, takımı gençleştirme planları yapıyor.

Ancak Real Madrid, İngiliz futbolcunun sözleşme durumu ve kulübün orta sahadaki en önemli taşlarından birini elden çıkarmayı kolay kolay kabul etmeyecek olması nedeniyle, 2023 yılında transfer hamlesini gerçekleştirmeyi düşünüyor.

LİVERPOOL DA DEVREDE



Genç İngiliz futbolcu ile Real Madrid'in yanı sıra Premier Lig devi Liverpool da yakından ilgileniyor.

Borussia Dortmund ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki Jude Bellingham, bu sezon 37 maçta forma giyerken 6 gol, 13 asistlik performans gösterdi.