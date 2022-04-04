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Spor

Real Madrid'in hedefi N'Golo Kante

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'in İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen N'Golo Kante ile ilgilendiği iddia edildi.

4 Nisan 2022 Pazartesi 23:28 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 23:28
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İspanyol devi Real Madrid gelecek sezon için sürpriz transfer hamleleri gerçekleştirmeyi planlıyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre Real Madrid, Chelsea'nin yıldız orta sahası N'Golo Kante ile ilgileniyor. İspanyol devi, 31 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

KANTE KALMAK İSTİYOR

Her ne kadar Fransız yıldız, Chelsea'de kalmak istediğini belirtmiş olsa da, İngiliz ekipte yaşanan son gelişmeler durumu tersine çevirebilir.

CHELSEA'DE BELİRSİZLİK HAKİM

İngiltere Hükümeti'nin kulüp sahibi Roman Abramovich'e uyguladığı yaptırımlar nedeniyle belirsizliğin hakim olduğu Chelsea, şu anda futbolcuları ile sözleşme yenileyemiyor ve uygulanan kısıtlamalar nedeniyle transfer gerçekleştiremiyor.

Chelsea ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Kante, bu sezon 32 maçta forma giyerken, takımı adına 2 gol ve 5 asistlik katkı verdi.

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