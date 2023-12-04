Real Madrid'in iki büyük hedefi Haaland ve Mbappe

2023 yaz transfer döneminde Karim Benzema gibi bir oyuncusunu kaybetmesine rağmen hücum hattına yıldız bir oyuncu transferi yapmayan Real Madrid'de tüm planlar 2024 yazı için yapıldı.

İLK SIRADA MBAPPE VAR

Relevo'da yer alan habere göre, İspanyol devinin listesinin ilk sırasında Kylian Mbappe'nin olduğu belirtildi.

SON GÖRÜŞMELER!

Real Madrid'in, daha önce de defalarca gündeme gelen Fransız yıldızla son kez sözleşme imzalamaya çalışacağı kaydedildi.

HAALAND DA LİSTEDE

Real Madrid'in Kylian Mbappe ile görüşmelere başlamak için ocak ayını beklediği vurgulandı. Ancak İspanyolların Manchester City'den Erling Haaland'ın transferi için kapıyı kapatmadığı aktarıldı.

SERBEST KALMA MADDESİ

Real Madrid'in, Haaland'ın kontratında yer alan bir "serbest kalma maddesi" olduğunu bildiği kaydedildi. Bu nedenle Manchester City'nin de Norveçli yıldızıyla yeni maaşlı bir yeni sözleşme imzalamak istediği vurgulandı. İngiliz ekibinin, golcü futbolcuya hem projedeki önemini göstermek hem de Madrid gibi oyuncuyla ilgilenen kulüplerin önünü kesmek istediği ifade edildi.

HAYALİ REAL MADRID

Manchester City'nin bu düşüncesine rağmen Haaland'ın, bir gün Real Madrid'de oynama hayalinin devam ettiği belirtildi. Golcü futbolcunun bu nedenle menajeri Rafaela Pimenta'dan Manchester City ile yeni bir sözleşme yaparak İspanyol devine olası transferinin önünü kapatmamasını istediği öne sürüldü.

MÜCADELEYİ SEVİYOR!

Haaland'ın geçen sezon transfer olduğu Manchester City'de çok mutlu olduğu ve tüm kupaları kazandığı ancak mücadeleyi seven bir isim olduğu ve yeni mücadelelere açık olduğu aktarıldı.

ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL!

Öte yandan Madrid'de Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ın birlikte transferlerinin zor ancak imkansız olmadığı iddia edildi. İspanyol devinin, transferde önceliğinin Mbappe olduğu, Fransız yıldızda başarısızlık yaşanması durumunda ise Haaland için girişimlerin hız kazanacağı inancının hakim olduğu kaydedildi.

BELLINGHAM FAKTÖRÜ

Haaland'ın Borussia Dortmund'da birlikte forma giydiği ve oldukça iyi anlaştığı Jude Bellingham'ın da Real Madrid'de forma giymesinin transferi etkileyebilecek bir unsur olduğu öne sürüldü.

MANCHESTER CITY PERFORMANSI

Manchester City, 23 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon Borussia Dortmund'dan 60 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. İngiliz ekibinde oldukça başarılı bir performans sergileyen Haaland, çıktığı 74 maçta 71 gol attı ve 14 asist yaptı.