Real Madrid'in Kulüpler Dünya Kupası kadrosu belli oldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Real Madrid'in kadrosu belli oldu. İspanya kulübünün kadrosunda milli futbolcu Arda Güler de yer aldı.

Bu turnuva aynı zamanda yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun Real Madrid'in başında ilk sınavları olacak.

İşte Real Madrid'in kadrosu;

Kaleci: Courtois, Lunin, Fran González, Sergio Mestre.

Savunma: Carvajal, Militão, Alaba, Alexander-Arnold, Lucas Vázquez, Fran García, Rüdiger, Mendy, Huijsen, Youssef, Jacobo, Asencio, Fortea, Diego Aguado.

Orta saha: Bellingham, Camavinga, Valverde, Modrić, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos, Chema, Víctor Muñoz, Mario Martín.

Forvet: Vini Jr., Mbappé, Rodrygo, Endrick, Brahim, Gonzalo.