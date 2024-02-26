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Spor

Real Madrid'in kurtarıcısı Luka Modric oldu!

İspanya La Liga 26. hafta mücadelesinde Real Madrid, evinde Sevilla'yı ağırladı. Eflatun beyazlılar, mücadeleden Luka Modric'in golüyle 1-0 galip ayrıldı.

26 Şubat 2024 Pazartesi 01:20 - Güncelleme:
Real Madrid'in kurtarıcısı Luka Modric oldu!
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İspanya La Liga 26. hafta maçında Real Madrid, sahasında Sevilla ile karşılaştı.

Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Real Madrid 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golü 81. dakikada 38 yaşındaki Luka Modric'ten geldi.

ARDA GÜLER OYUNA GİRMEDİ

Maçta süre alamayan Arda Güler, maçın 80. dakikasında oyuna girmek için kenara geldi. Ancelotti, Luka Modric'in golünden sonra oyuncu değişikliğinen vazgeçti ve Arda'yı yeniden kulübeye gönderdi.

MAÇTA HAKEM SAKATLANDI

Maçta orta hakem Diaz de Mera sakatlandı ve devam edemedi. Onun yerine mücadelenin 5. hakemi düdüğü devraldı.

REAL MADRİD LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Real Madrid, ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sevilla ise Valencia beraberliğinden sonra bir maçı daha kazanamadı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, puanını 65'e çıkardı ve 8 puan farkla liderliğini sürdürdü. Sevilla ise 24 puanda kaldı.

Real Ligin bir sonraki haftasında Valencia ile karşılaşacak. Sevilla ise Real Sociedad'ı ağırlayacak.

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