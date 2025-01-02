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Spor

Real Madrid'in listesindeki Dean Huijsen'in fiyatı belli oldu

Sakatlıklar nedeniyle bu sezon özellikle savunma hattında büyük sorun yaşayan Real Madrid, Bournemouth forması giyen Dean Huijsen'i gündemine aldı. İngiliz kulübü, 19 yaşındaki futbolcunun fiyatını 65 milyon euro olarak belirledi.

Haber Merkezi2 Ocak 2025 Perşembe 00:24 - Güncelleme:
Real Madrid'in listesindeki Dean Huijsen'in fiyatı belli oldu
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Sakatlıklar nedeniyle bu sezon özellikle savunma hattında büyük sorun yaşayan Real Madrid, Bournemouth forması giyen Dean Huijsen'i gündemine aldı.

İngiliz kulübü Bournemouth, ise, 19 yaşındaki stoper ile ilgili kararını verdi.

REAL MADRID'DEN SONRA 65 MİLYON EURO

Fichajes'te yer alan habere göre; Bournemouth, Real Madrid'in ilgisinden sonra Dean Huijsen için 65 milyon euro fiyat belirledi.

BU SEZON PERFORMANSI

Bournemouth'ta bu sezon 13 maçta sahaya çıkan Huijsen, 2 kez gol sevinci yaşadı.

15.2 MİLYON EUROYA ALINDI

Bournemouth, genç savunma oyuncusunu yaz transfer döneminde 15.2 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'tan kadrosuna katmıştı.

SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR DEVAM EDİYOR

Huijsen'in kulübü Bournemouth ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

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