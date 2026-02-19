İSTANBUL 13°C / 6°C
  Real Madrid'in tavrı net! Arda Güler dokunulamaz
Spor

Real Madrid'in tavrı net! Arda Güler dokunulamaz

İspanyol devi Real Madrid sezon sonunda takımı Unai Emery'e emanet etmeyi planlıyor. İspanyol çalıştırıcının kulübe ilettiği kadro talepleri tartışmaya neden oldu. Arda Güler ile yolların ayrılmasını talep eden Emery'nin talebi anında geri çevrildi. İşte detaylar...

19 Şubat 2026 Perşembe 09:16
Real Madrid'in tavrı net! Arda Güler dokunulamaz
Unai Emery'nin geleceğinin Real Madrid ile anılması futbol dünyasında büyük yankı uyandırırken, İspanyol teknik adamın kulüple yaptığı görüşmelerdeki kadro talepleri tartışmaya neden oldu.

İspanyol basınında yer alan iddialara göre Emery, Real Madrid'de kendi oyun sistemine tam uyum sağlayacak bir yapı kurmak istiyor. Bu doğrultuda deneyimli teknik adam, Arda Güler, Antonio Rüdiger ve Trent Alexander-Arnold ile yolların ayrılmasını talep etti.

ARDA GÜLER İÇİN NET KARAR: SATIŞ YOK

Real Madrid yönetimi, özellikle Arda Güler konusunda tavrını net şekilde ortaya koydu. İspanyol basınındaki haberde, milli yıldızın kulübün geleceği için kritik bir yatırım olarak görüldüğü ve kesinlikle satış listesine konulmayacağı belirtildi.

Kulüp kaynaklarına göre Arda'nın teknik kapasitesi ve gelişim potansiyeli onu dokunulmaz oyuncular arasına yerleştiriyor. Bu nedenle Emery'nin bu yöndeki talebi doğrudan reddedildi.

ARDA'NIN PERFORMANSI

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 37 karşılaşmada boy gösterdi. Yıldız oyuncu bu maçlarda takımına 3 gol ve 12 asistlik katkıda bulundu.

